By

Cosa sapere su Alessandra e Valentina Giudicessa, chi sono le due gemelle protagoniste di Come un gatto in tangenziale.

Alessandra e Valentina Giudicessa, nate e cresciute nella periferia romana, nel quartiere di Bastoggi, sono note per aver interpretato il film Come un gatto in tangenziale. Nella pellicola interpretavano Pamela e Sue Ellen, due gemelle col vizio del furto. A salvarle e tirarle fuori dai guai, nella pellicola, era Paola Cortellesi, che interpretava una loro parente.

Leggi anche –> Attrici e ladre: arrestate di nuovo le ‘cugine’ di Paola Cortellesi

Nonostante il successo del film, le gemelle Giudicessa sono tornate a fare la loro vita di tutti i giorni. Hanno peraltro lavorato e sbarcato il lunario facendo le pulizie. Sono state anche invitate da Paolo Bonolis ad Avanti un altro, popolare trasmissione di Canale 5. Di recente sono poi tornate in televisione, ospiti della trasmissione Pomeriggio 5.

Leggi anche –> Le sorelle Giudicessa colpiscono ancora: stavolta il reato è gravissimo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ma hanno anche avuto diversi guai con la giustizia: a quanto pare, proprio come nel film che interpretavano, hanno messo a segno diversi furti. Nel luglio 2018 Alessandra e Valentina Giudicessa erano state accusate di furto da una profumeria di Roma, mentre a febbraio di quest’anno sono state arrestate perché, a quanto pare, il 13 dicembre 2018 avevano rubato 18 abiti per un valore complessivo di quasi 5.000 euro. L’ultima accusa – circa un anno fa – è di indebito utilizzo della carta di credito e furto aggravato.

Nella finzione cinematografica le due gemelle avevano due passioni morbose: lo “shopping compulsivo” e la trasmissione di Franca Leosini; la prima delle due si è riproposta in più riprese nella vita reale. Condannate per furto l’ultima volta a novembre 2019, le gemelle Giudicessa continuano comunque a fare televisione. Sono state anche al centro di una vicenda legata alla loro volontà di dimagrire in maniera drastica.