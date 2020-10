Temptation Island, Anna dice addio a Gennaro: il motivo

Arriva la conferma ufficiale: Anna lascia Gennaro dopo l’ultima puntata di Temptation Island. Ecco tutte le novità sulla coppia

Novità importanti dopo la terza puntata di Temptation Island per la coppia Anna e Gennaro. Così è arrivata la decisione della stessa ragazza che ha voluto lasciare l’uomo: “L’amore è un’altra cosa”. Così lo stesso Gennaro ha chiesto immediatamente un falò di confronto straordinario per tornare con Anna. E subito si è confidato con la conduttrice Alessia Marcuzzi: “Non puoi subito dire addio ad un amore, il falò è stato pesante. Dobbiamo imparare a parlarci in modo differente”. Poi ha aggiunto: “Anna mi è mancata, mi sono mancati i suoi pregi, ma anche i suoi difetti. Immaginare fuori senza di lei è un po’ perdere un pezzo di me, fa tanto male”.

Temptation Island, Anna lascia Gennaro: il confronto

Così la stessa ragazza accetta ed arriva in spiaggia sedendosi sul tronco per il confronto. E, intanto, Gennaro le ha scritto una lettera: “Ti scrivo perché quando parlo con te la mia parte irrazionale prende il sopravvento. Con modi diversi ci siamo mancati di rispetto, non ci prendiamo in giro, non siamo quelli dell’ultimo falò, abbiamo perso di vista quello che proviamo. Lasciami entrare nelle tue debolezze Anna invece di vedermi come tuo nemico, sicuramente ho sbagliato e sbaglio nei tuoi confronto ma non è mai per ferirti. Mi ferisci quando credi che voglia sposarti per esigenza”. E subito Anna ribatte: “Perchè ci pensi ti da solo con le tue parole”. Poi ha aggiunto: “Tu non hai pensato un attimo a me. Gennaro io non ti nego che l’ultima volta che ti ho visto io avrei fatto pace. Ma questo non è amore. L’amore è serenità, appoggio, io con te non ho mai appoggio, tu mi hai colpito nella dignità. Io sono innamorata ma non ce la faccio più, per me questa era davvero o dentro o fuori. L’amore è un’altra cosa”.

Infine, Anna subito ha concluso: “Sarai sempre il mio grande amore, l’amore che non ho mai potuto avere. Pensa sempre al suo orticello, sono venuta qui pensando che potesse capirmi e invece niente. Non posso uscire con lui”.