Incidente nella notte sulla A2, cinghiali invadono careggiata: due morti

Tragico incidente questa notte sulla A2: un gruppo di cinghiali ha invaso la careggiata, provocando la morte di due persone.

Un tragico incidente è avvenuto questa notte lungo l’autostrada A26: un’automobile ha investito alcuni cinghiali in transito sulla careggiata. Secondo quanto riportato da Leggo, lo scontro sarebbe avvenuto sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Ghemme in direzione Gravellona Toce, all’altezza del km 139 circa. L’incidente si è rivelato fatale per due persone, mentre una è rimasta ferita gravemente.

Incidente mortale nella notte, cinghiali invadono careggiata d’autostrada

Ancora non è chiaro come i cinghiali abbiano potuto superare le barriere di protezione ed entrare in careggiata, ma si sta cercando il possibile punto d’accesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi: ambulanza, Vigili del Fuoco, Polizia stradale e anche il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Al momento non si registrano disagi al traffico.

