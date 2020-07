Genova cinghiali affamati rubano le pizze al fattorino | VIDEO

Pazzesco: a Genova cinghiali spinti dalla fame affinano la loro furbizia ed approfittano di una consegna del fattorino per rubargli tutte le pizze.

Cinghiali assaltano il motorino del fattorino della pizza e rubano tutte le sue consegne fumanti. L’episodio tragicomico succede nei pressi di Genova, a San Fruttuoso.

Ed il ragazzo delle consegne, va detto, ha compiuto un errore madornale nel lasciare il proprio scooter incustodito. Un branco di ungolati lo ha puntato, aspettando il momento giusto per sferrare il loro attacco e rubare il maltolto. Va detto che il fattorino aveva bussato ad un appartamento ed era salito su per le scale di un condominio, per espletare il proprio dovere. Proprio lì i cinghiali hanno fatto manbassa di pizze. E qualcuno affacciato dal balcone se n’è accorto, riprendendo la scena.

Genova cinghiali, gli animali rubano le pizze ad un fattorino

Gli animali selvatici, spinti dalla fame, hanno affinato il loro ingegno, da come si può evincere dalle riprese filmate. La clip che riporta il tutto è stato divulgato a partire da ‘Mugugno Genovese’, una pagina su Facebook. Quella dei cinghiali è una problematica che sta diventando importante a Genova e dintorni. Già da diverso tempo arrivano alle autorità segnalazioni in merito alla apparizione di un animale o anche di branchi. Che dai vicini boschi si spingono fino al centro urbano ed alle zone abitate, creando anche disagi di una certa portata. Ma la stessa situazione si verifica pure in altre zone d’Italia.

