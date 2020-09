Come è andata l’estate 2020? Le mete più gettonate dagli italiani

L’analisi delle vacanze estive 2020: dove sono andati gli italiani e quali sono state le mete più gettonate?

Come è andata questa estate in termini di viaggi e vacanze? Abbiamo vissuto dei mesi estivi molto particolari per via dell’emergenza Coronavirus che ha costretto molti italiani a cambiare i propri programmi di viaggio. Niente estero o pochissime mete concesse e molti più spostamenti alla scoperta dell’Italia. Volagratis ha analizzato la situazione del comparto turistico italiano ed è emerso che c’è stato un calo di prenotazioni del 45% rispetto al 2019. Ma non solo brutte notizie, ci sono anche dei dati positivi.

Come sono andate le vacanze estive 2020?

Dall’analisi di Volagratis sulle vacanze estive 2020 è emerso che nel 54% dei casi di coloro che hanno deciso di andare in vacanza lo stesso l’Italia sia stata la meta preferita con un aumento del 18% rispetto all’anno scorso quando solo il 36% dei vacanzieri aveva deciso di rimanere in Italia.

Dall’analisi è poi emerso che giugno è stato sicuramente il mese più complicato per il turismo. Eravamo appena usciti dal lockdown e ancora non si sapeva come si sarebbero gestiti gli spostamenti tra le regioni. Luglio invece è stato il mese con la maggior crescita grazie anche al bonus vacanze e le prenotazioni negli hotel hanno preso il volo, seppur rimanendo basse rispetto all’anno precedente. Data l’incertezza generale poi quest’anno gli italiani hanno deciso di puntare sulle vacanze last minute prenotando in media nei 12 giorni precedenti la partenza.

Le mete preferite per i viaggi dell’estate 2020

Quali sono state le mete preferite dagli italiani in questa estate 2020? Secondo la ricerca di Volagratis il 66% delle prenotazioni era rivolta alle aree balneari, scegliendo sistemazioni a pochi passi dal mare in Sicilia, Sardegna, Puglia e Riviera Romagnola in testa alle mete top. Chi ha prenotato online, infatti, ha scelto di “fermare” solo l’hotel. Niente auto o spostamenti: l’idea di questa estate è stata quella di cercare una zona di vacanza con il mare vicino in modo da ridurre gli spostamenti il più possibile anche con i mezzi pubblici.

Nello specifico la Riviera Romagnola ha visto un boom delle prenotazioni con un aumento del 44% rispetto al 2019. Seguono Siclia, Puglia e Sardegna, ma ci sono anche molte new entry come la Liguria e destinazioni di montagna, soprattutto in Trentino Alto Adige. Possiamo quindi dire che l’estate 2020 è stata tutta italiana con molta voglia da parte dei vacanzieri di rilassarsi nelle safe zone vicine a casa e che, soprattutto, venivano considerate come Covid Free.