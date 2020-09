GFVip, Myriam Catania, insulti gravissimi contro Anna Tatangelo

L’imbarazzante gaffe della concorrente del GF VIP Myriam Catania contro Anna Tatangelo. Insulti non accettabili rivolti alla cantante in diretta.

“Una napoletana non estremamente elegante” così l’attrice Myriam Catania, discussa concorrente del Grande Fratello VIP, ha definito la cantante Anna Tatangelo, dopo aver asserito di non sapere nemmeno chi sia.

L’inquilina della Casa si è così guadagnata l’ira dei fan accaniti della cantante ex di Gigi D’Alessio.

Un tweet anonimo contro Myriam Catania

Una trovata degli autori del Grande Fratello VIP 2020 per ravvivare (o scombinare?) gli equilibri all’interno della Casa è quella di permettere ai concorrenti di twittare in anonimo esprimendo giudizi, positivi o negativi, sugli altri coinquilini.

Tra un’insofferenza verso l’ipocondria di Tommaso Zorzi e un commento velenoso sulla eputazione da Don Giovanni di Andrea Zelletta, c’è chi ha definito Myriam Catania “Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo”.

Si è così scatenata la reazione dell’attrice che non solo ha affermato di non sapere chi sia la Tatangelo ma che le sembra sia “una napoletana non estremamente elegante“, credendo che l’autore del tweet intendesse insultare il suo guardaroba.

Oltre all’ilarità generale tra i concorrenti all’interno della Casa, le ingenue parole della Catania hanno scatenato le reazioni dei fan di Anna Tatangelo (e non solo). Su tutti i social, la questione è schizzata ai primi posti in tendenza.

Se per gli autori l’esperimento è stato sicuramente vincente, chissà che per Myriam non sia uno scivolone irrecuperabile per il suo futuro al GF VIP.