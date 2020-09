Temptation Island, Vanessa Piazza: chi è la tentatrice siciliana

Chi è la tentatrice siciliana Vanessa Piazza, curiosità e vita privata della protagonista del reality show Temptation Island.

Sono ben 22 i tentatori e le tentatrici di questa edizione di Temptation Island, il reality show in cui le coppie decidono di affrontare pubblicamente le proprie crisi, mettendosi in gioco. Tra loro c’è Vanessa Piazza, che è una fashion blogger davvero molto conosciuta sui social network.

La fashion blogger agrigentina infatti ha qualcosa come 133mila follower sul proprio profilo Instagram. Nella vita, fa anche la bar lady e la contraddizione è che lei è completamente astemia. Insomma, non beve alcol ma sembra tenerci molto alla sua forma fisica.

Cosa sapere su Vanessa Piazza, protagonista di Temptation Island

Infatti, la giovane donna, classe 1989 e nata a Licata, ci tiene molto al suo aspetto: pratica per questo palestra, bodybuilding, e ama moltissimo andare sui pattini. Modella e influencer, ha diversi tatuaggi sparsi in tutto il corpo, tra cui una mezza luna turca con una stellina sulla spalla destra. Sul braccio destro, invece, ha tatuata un’enorme rosa rossa.

Tra gli altri tatuaggi ben visibili, c’è anche una scritta sulla parte destra del corpo, poco più in basso della scapola. La giovane, prima di entrare nel reality show da single, ha posato per una nota marca di occhiali sulle spiagge della sua Sicilia, in particolare a San Leone e a Marianello. Nel corso del programma, si è subito fatta notare per le sue forme, anche se comunque al momento non è stata troppo ‘coinvolta’ in pratiche di seduzione.