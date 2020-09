Gratta e Vinci | le regalano un biglietto e intasca mezzo milione

Una donna vince 500mila euro a seguito di un gran bel colpo di fortuna. Merito di un gratta e vinci ricevuto come regalo di compleanno. A farle questo dono un amico titolare di una ricevitoria.

Una vincita al gratta e vinci risulta essere più particolare del solito. Infatti una donna ha centrato un gran bel successo, con l’ottenimento di mezzo milione di euro. Il bello però è che non aveva comprato alcun biglietto.

Semplicemente è stato il titolare di una ricevitoria a fargliene dono, come regalo di compleanno. E successivamente la donna ha potuto constatare come quel gratta e vinci fosse vincente. Un gran bel bacio fortunato da parte della Dea Bendata.

Gratta e vinci, il biglietto ottenuto come regalo di compleanno cambia la vita ad una donna

Il fatto è accaduto a Pordenone ed ora in tanti si stanno domandando chi sia la fortunatissima. Quel che si sa è che la donna pare sia una buona amica del titolare dell’esercizio, e che non sia di giovane età. E siamo certi ora che non mancherà anche un bello quanto doveroso gesto di riconoscenza da parte della fortuna nei confronti dell’amico titolare della ricevitoria. Il quale da par suo manterrà il riserbo sull’identità di questa persona.

