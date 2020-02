Gratta e Vinci | In tabaccheria | “Abbiamo vinto 500mila euro e adesso?”

Una coppia sbanca tutto al ‘Gratta e Vinci’, la reazione dei due davanti al titolare della tabaccheria è quasi epica: “E adesso?”.

Una vincita da sogno al ‘Gratta e Vinci‘ viene accompagnata da un singolare episodio. A Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, una fortunata coppia si è aggiudicata il premio più alto in palio. Si tratta della bellezza di 500mila euro. I protagonisti baciati dalla fortuna sono marito e mogli di circa 50 anni di età. Nella mattinata del 19 febbraio 2020 i due si sono presentati nella tabaccheria dove avevano acquistato il biglietto che è poi risultato vincente. Era un ticket de ‘Il Miliardario’. Che nel loro caso è stato decisamente ben propizio. Al titolare hanno detto con tono un pò spaesato: “Abbiamo vinto mezzo milione di euro. Adesso cosa dobbiamo fare?”.

Gratta e Vinci, il titolare della tabaccheria: “Conosco i due vincitori di vista, non sono accaniti”

Lo rende noto il titolare stesso, il signor Mattia Frongia, nel corso di una intervista concessa a ‘L’Unione Sarda’. “Ad entrambi ho detto che devono andare in banca presentando il biglietto vincente”. Sempre l’uomo ha detto di conoscere di vista la coppia, definendola come pacata. “Ogni tanto tentano qualche giocata, ma non sono accaniti, non li definirei affatto degli avventori frequenti”. Il biglietto vincente è costato solamente 5 euro. Sempre il titolare della tabaccheria conclude il proprio intervento augurando “tanta fortuna ancora a queste brave persone”.

