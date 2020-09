Franceska Pepe: dove è nata, dove vive e perché è famosa?

Chi è Franceska Pepe perché è famosa? Dove è nata e dove vive oggi?

Diciamocelo onestamente. Molti di noi guardando il Grande Fratello VIP 2020 condotto da Alfonso Signorini per intrattenersi in queste serate di metà settembre si saranno chiesti: “E lei chi è?”. La lei in questione è Franceska Pepe, modella e influencer famosa per la sua presunta (anche se lei pare abbia smentito) relazione con Vittorio Sgarbi e per le foto pubblicate anche su Playboy.

Francesca Pepe, età, dove è nata e dove sono ambientate le sue foto su Instagram

Classe 1996, Francesca Pepe, in arte Franceska, nasce a Sarzana. Siamo in Liguria, quasi al confine con la Toscana e questa città di mare la influenza molto nella sua vita. Eppure, su di lei, sappiamo pochissimo e anche dal suo profilo Instagram traspare ben poco. Le ultime foto postate la vedono dividersi tra gli shooting in Versilia, Forte dei Marmi, Marina di Carrara e a Milano. Diciamo che i suoi scatti sono quasi tutti nei pressi di casa e questo potrebbe farci dedurre un legame forte con la sua terra.

Francesca Pepe Instagram

Sul suo profilo Instagram non aspettatevi però di trovare delle foto naturali, anzi. Essenzialmente sono scatti che arrivano da shooting che esaltano e mettono sempre più in mostra la sua bellezza e il suo fisico da modella perfetto.

La carriera da Influencer

Per quanto riguarda la sua carriera oggi è una influencer e modella, anche se pare che abbia detto qualche piccola bugia in merito alla sua presunta e poi smentita vittoria a Miss Europa nel 2016. Proprio dentro la casa del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini, l’ha smentita in confessionale davanti a tutta Italia.

Franceska Pepe contro Tommaso Zorzi

Per ora dentro la casa del Grande Fratello VIP 2020 si è fatta notare per un confronto molto acceso con Tommaso Zorzi. I due, da subito, si sono battibeccati con forza. Lui ha posto qualche domanda un po’ “scomoda”, lei ha risposto piccata e pare che abbia anche fatto qualche scivolone in termini di eleganza parlando di Tommaso al femminile. I due, proprio nella puntata del 21 settembre 2020 si sono scontrati davanti ad Alfonso Signorini costretto poi ad intervenire sottolineando come dovessero rispettare la sua voce (soprattutto Franceska che continuava a parlargli sopra) e soprattutto non urlare. Lo scontro tra i due è stato intenso e non sembra essersi placato.

Dove vive oggi e la storia d’amore con Sgarbi

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo qualcosa. Franceska Pepe vive a Milano da sola e pare sia single. Della sua relazione con Vittorio Sgarbi, lei parla sempre molto poco e ha persino dichiarato a Zorzi al Grande Fratello VIP che sia stata una cosa montata.