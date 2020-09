Cinema in lutto, morto Ron Cobb: fu designer di Star Wars

Morto Ron Cobb, fu uno dei più grandi disegnatori Usa, cinema in lutto: addio al designer di Star Wars e Ritorno al Futuro.

Si è spento ieri, 21 settembre, nel giorno del suo 83esimo compleanno Ron Cobb, uno dei più noti designer del cinema di Hollywood. A lui si deve il merito di aver infatti disegnato capolavori della cinematografia mondiale.

Sin da giovanissimo, pur non avendo una formazione specifica, si interessò al disegno e la prima esperienza fu per i Disney Studios di Burbank, in California. Nel 1959, lavorò a uno dei classici della Disney ovvero La Bella Addormentata.

Chi era Ron Cobb, il designer dei capolavori di Hollywood

Dopo quella pellicola, venne licenziato dalla Disney e si barcamenò tra vari lavoretti, fino a quando fu arruolato nel 1960 nell’esercito degli Stati Uniti. Nel 1963 partì per il Vietnam e una volta rientrato negli Usa iniziò a lavorare come freelance. Collaborò con la Los Angeles Free Press, uno dei primi giornali clandestini degli anni ’60, noto per la sua politica radicale, a partire dal 1965. Divenne uno dei più noti fumettisti politici negli Usa.

Tra gli altri progetti, Cobb ha disegnato la copertina per l’album del 1967 dei Jefferson Airplane, quindi disegnò il simbolo ecologista inserito nella bandiera. Quindi fu designer per per i film Star Wars (1977), Alien (1979) e Conan il Barbaro. Ha lavorato anche a Incontri ravvicinati del terzo tipo e Ritorno al futuro.