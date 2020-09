Enock Barwuah chi è: età, carriera e vita privata del fratello di Balotelli

Conosciamo meglio la storia di Enock Barwuah, il fratello minore di Mario Balotelli, protagonista nella nuova edizione del GF Vip 2020

Enock Barwuah nasce a Palermo il 20 febbraio 1993. Fratello minore di Mario Balotelli, i genitori sono originari del Ghana ma insieme ai fratelli cresce in provincia di Brescia. Anche lui è un calciatore come il fratello e gioca attualmente in Serie D nella U.S.D. Caravaggio. Ha altre due sorelle: Abigail, concorrente dell’Isola dei Famosi 8, e Angel.

Enock Barwuah chi è, vita privata

Come svelato durante un’intervista ai microfoni di Leggo si sarebbe legato sentimentalmente ad una ragazza di nome Giorgia, che ha conosciuto proprio poche settimane fa durante le vacanze estive. Inoltre, è molto seguito su Instagram con circa 220mila follower e dove sponsorizza anche capi di abbigliamento.