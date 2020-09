Grande Fratello Vip, Dayane Mello ancora innamorata di Balotelli

Una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello, sembra non aver superato la separazione con l’ex fidanzato famoso Mario Balotelli.

La bellissima Dayane Mello, nuova concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, sembra non aver ancora superato la rottura dal suo ex fidanzato. La modella brasiliana è ancora in contatto con il fratello di lui, con il quale condivide il rammarico per la separazione.

Dayane Mello è conosciuta da molti per la sua storia d’amore con il calciatore Mario Balotelli. La loro frequentazione è avvenuta all’arrivo in Italia della modella, che non è mai riuscita a dimenticarlo. Dayane è ancora molto legata al fratello di Mario, Enock, al quale ha confidato di provare qualcosa di più del semplice affetto per il suo ex. In molti si chiedono se il calciatore magari farà il suo ingresso nella Casa per salutare il fratello e riparare con la modella. “C’è sentimento, Mario è una persona speciale, quando lo vedo il mio cuore batte forte“, dice di lui la gieffina.

Dayane Mello e la dichiarazione per Mario Balotelli

La dichiarazione così aperta di Dayane ha lasciato spiazzati i suoi compagni, riuniti in giardino, e soprattutto Enock, che non se lo aspettava. “Malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io; quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui“. Mentre il fratello di Super Mario non sa come rispondere, Matilde Brandi complimenta la sua coinquilina per la sua dichiarazione. Dayane Mello ha partecipato ad altri reality, come l’Isola dei Famosi e Pechino Express ed ha un bambino dalla relazione con Stefano Sala.

