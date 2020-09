Patrizia De Blanck | al GF Vip 2020 subito tra strip e litigi

La contessa Patrizia De Blanck monopolizza subito l’attenzione al GF Vip 2020. La nobildonna è protagonista con atteggiamenti sopra le righe.

Al GF Vip 2020 – è il caso di dirlo – cominciamo proprio bene. La contessa Patrizia De Blank ha rubato la scena risultando la protagonista assoluta con i suoi modi di fare e con il suo linguaggio più che colorito. Tante le ‘vittime’ della nobildonna romana c’è Tommaso Zorzi, ‘colpevole’ di avere parlato di lei in precedenza. Ma è con Alba Parietti che è scoppiata la bomba.

Visualizza questo post su Instagram Vi avevamo promesso scintille… no? 😍 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 14 Set 2020 alle ore 3:31 PDT

Si preannuncia uno scontro importante dopo che Patrizia De Blanck ha espresso un commento su Francesco Oppini, uno dei partecipanti. “Lui è simpatico, sua madre però è proprio una str****”. Francesco Oppini è il figlio che la Parietti ha avuto dall’attore Franco Oppini nel corso del loro matrimonio durato 9 anni.

Patrizia De Blanck, il Gf Vip 2020 è già suo

Con tutta probabilità arriverà presto una replica da parte della stessa Parietti, che non è certo una che le manda a dire. Ma ci sono anche degli atteggiamenti a dir poco estrosi messi in atto dalla 75nne De Blanck, che di reality show ed apparizioni in televisione ha una navigata esperienza.

