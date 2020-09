Cecilia Rodriguez Ignazio Moser di nuovo insieme: la verità

Ancora novità importanti che riguardano da vicino la vita privata di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: tutta la verità sulla coppia

Ancora diversi rumors davvero importanti sulla sfera sentimentale di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che sarebbero così tornati insieme dopo l’allontanamento arrivato durante le vacanze. Prima la cena insieme a Milano, poi dopo il Festival di Venezia la stessa Cecilia ha raggiunto Moser in montagna, in Trentino, come svelato da un post Instagram pubblicato dalla sorella di Belen nella giornata di ieri: “Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle”.

Leggi anche –> Addio, gli occhi su Diletta Leotta



Leggi anche –> Il perché della rottura

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, la seconda chance

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La coppia proverà così ad essere di nuovo molto unita con la voglia di ritrovare quell’equilibrio ormai andato perduto. I due si amano davvero tanto, ma qualcosa non funzionava più. Secondo chi conosce da vicino la coppia, da una parte c’è la gelosia eccessiva di Cecilia e dall’altra alcune vedute diverse sul creare insieme o meno la famiglia: la donna vuole subito avere un figlio, mentre Ignazio cerca sempre di rimandare.