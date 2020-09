SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto Simbolotto 5 settembre: diretta vincite

SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto Simbolotto 5 settembre: estrazione in diretta dei numeri a partire dalle ore 20.00.

Come sempre potrete scoprire su Viagginews tutte le ruote del Lotto e la sestina fortunata del Superenalotto. Nell’ultimo concorso non sono stati realizzati 6 né 5+1. L’ultima vincita è avvenuta nell’estrazione di martedì 7 luglio, a Sassari. Proprio in Sardegna è stato realizzato il tanto agognato 6 da 59,5 milioni di euro. Ora il Jackpot stasera è arrivato alla cifra di 34,7 milioni di euro. Torna infine anche l’ultimo arrivato: Simbolotto.

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Leggi anche –> Simbolotto: il gioco legato al Lotto, come si gioca e quanto si vince

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi sabato 5 settembre 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 7 14 27 56 72 83

Jolly 16

Superstar 3



Estrazioni del Lotto di oggi 5settembre 2020 ore 20:00

BARI 5 50 39 64 15

CAGLIARI 43 83 23 50 76

FIRENZE 1 74 82 6 63

GENOVA 87 4 31 16 58

MILANO 25 86 33 24 5

NAPOLI 3 21 50 7 13

PALERMO 26 14 65 62 86

ROMA 32 26 43 33 17

TORINO 17 49 1 36 56

VENEZIA 44 79 68 66 34

NAZIONALE 6 10 25 90 47

10 e Lotto: estrazione serale 5 settembre 2020

Numeri:

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 5 settembre