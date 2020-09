Bambola “prende vita”, la padrona di casa scappa dall’abitazione – VIDEO

Una ragazza è scappata a gambe levate dall’abitazione quando ha notato che un bambola nel ripostiglio ha “preso vita”.

Chi di voi da piccolo non è rimasto traumatizzato nel vedere il film horror ‘Chucky – la bambola assassina’? Il film era studiato evidentemente per fare leva sulle paure infantili. Spesso infatti ci sono delle bambole che hanno un aspetto inquietante, specie quelle che sono costruite a mano o che risalgono a molti anni fa. I capelli e lo sguardo fisso in alcuni momenti danno l’impressione di trovarsi di fronte ad un bambino vero. Ecco, su questa suggestione si basava l’intera saga horror. Ma come reagireste se vi trovaste di fronte ad una bambola che comincia a muoversi da sola?

Una delle possibili reazioni è sicuramente quella avuta dalla giovane Holly Armstrong. La ragazza americana ha postato un video su ‘Tik Tok‘ in cui mostra la bambola che sbatte i piedi e la si sente mentre con voce flebile dice: “Oh mio Dio”. A commento del breve filmato la giovane aggiunge: “5 secondi prima di lasciare questa casa e darmela a gambe”.

Bambola prende vita, il video diventa virale

In un secondo video postato sul social, la ragazza contestualizza la situazione. In sostanza si trovava in quella casa per controllare che nessuno vi entrasse mentre i proprietari erano via per il weekend. Dopo l’episodio della bambola, Holly ha lasciato l’appartamento e non vi ha fatto più ritorno. La giovane spiega di averlo detto ai proprietari e di averne anche spiegato il motivo. Questi le avrebbero risposto che “investigheranno”. Se c’è chi le crede e le consiglia di munirsi di acqua santa, c’è anche chi ritiene che si tratti di uno scherzo. Secondo gli scettici, infatti, il video sarebbe stato girato con la complicità di qualcuno per generare scalpore e ottenere maggiori visualizzazioni.