Alessandra Amoroso sorprende i suoi fans con un nuovo look che condivide sui social, ma le sorprese non sono finite.

La famosissima cantante pugliese Alessandra Amoroso, ha deciso di cambiare look. Così mostra ai suoi fan con questo scatto sui social, dove si vede la nuova chioma. Ma gli annunci di Alessandra non si sono fermati solo al look, perché ha scelto di parlare anche della sua relazione.

Leggi anche -> Alessandra Amoroso conferma i rumor: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese” – VIDEO

La Amoroso, che ha un rapporto molto stretto con i suoi fan, ha preso la parola su Instagram, condividendo una storia: “Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

Alessandra Amoroso vive a colori, ride e se ne frega

Così la didascalia sotto al post della cantante, che si mostra sorridente e felice per il nuovo look. Si sa che le donne spesso si rivolgono a un cambio estetico per riflettere un cambiamento più interiore. Questo è stato il caso di Alessandra Amoroso, che dopo una lunga relazione col fidanzato Stefano Settepani, ha annunciato la loro separazione. I due fino a poco tempo fa erano sembrati uniti e innamorati, tanto che l’annuncio della rottura è stato uno choc per i fan. Eppure Alessandra, nonostante abbia appena terminato una relazione di cinque anni, sembra positiva e pronta a ricominciare un nuovo periodo della sua vita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!