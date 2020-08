Vladimir Luxuria, scoppia la passione con l’ex ballerino di Amici? Che vi sia un nuovo fidanzamento in vista per la ex parlamentare nonché vincitrice de L’isola dei famosi? A rivelarlo è stata lei stessa in una intervista.





E’ stata la stessa Luxuria ad ammettere il nuovo feeling, nato proprio durante questa estate, con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Gennaro Siciliano, che partecipò nel 2008 al talent show di Canale 5. L’incontro tra i due è avvenuto mentre si trovavano entrambi sulla Costiera Amalfitana.

Leggi anche –> Belen pentita: “Quella volta con Luxuria ho sbagliato” – VIDEO

Potrebbe interessarti anche –> Vladimir Luxuria, crisi nera con il fidanzato Amin: la verità e il retroscena

Leggi anche –> Chi è Vladimir Luxuria: età, fidanzato, carriera, vita privata dell’ex parlamentare

Vladimir Luxuria, divampa la passione con l’ex ballerino di Amici?

Che vi sia un nuovo amore nel cuore della ex parlamentare? A parlarne è stata lei stessa nei giorni scorsi. Galeotta sarebbe stata forse la splendida Costiera Amalfitana durante la stagione estiva. Certamente Luxuria ha parlato di momenti speciali trascorsi in compagnia dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Gennaro Siciliano.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vladimir ha anche dichiarato di non sentirsi ancora pronta per parlare di fidanzamento. Eppure il feeling con Siciliano sembrerebbe essere decisamente scattato. Pare che i due si trovassero entrambi a Minori, Luxuria per impegni di lavoro, ospite della manifestazione Letto ad una piazza. Come si legge nella intervista rilasciata da lei stessa al settimanale Nuovo, la ex vincitrice de L’isola dei famosi ha dichiarato di aver dormito nello stesso albergo di Siciliano, sottolineando: “E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”.

Luxuria ha inoltre parlato del loro primo incontro, avvenuto quando la ex parlamentare ha offerto alcuni fichi al ballerino, da una cassetta che le era stata regalata. E ha ammesso di essere rimasta positivamente colpita dalla prestanza fisica del danzatore. Non dimenticando infine di precisare che i momenti trascorsi con Siciliano durante questa estate sono stati davvero speciali.