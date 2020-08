Usa, l’equipaggio apre il fuoco contro lo squalo: il motivo

Episodio davvero incredibile quello avvenuto nelle acque dell’Oceano Pacifico. L’equipaggio spara contro lo squalo: il motivo

Vicenda davvero incredibile quella avvenuta nelle scorse ore negli Stati Uniti. Poco prima di un’esercitazione di nuoto della guarda costiera Usa alcuni membri era già in mare per iniziare la prova. Ad un certo punto si è avvicinato così uno squalo e chi era presente sull’imbarcazione ha aperto subito il fuoco per farlo allontanare. Momenti di tensione e spavento, ma dopo poco in poco tempo è tornata la normalità. Sono sempre più frequenti questi episodi negli Stati Uniti, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze dannose per i membri dell’equipaggio pronto per le esercitazioni di nuoto.

Usa, la vicenda: squalo e persone illese

Tanta paura prima delle esercitazioni di nuoto della Guardia costiera nell’Oceano Pacifico. Così alcune persone della Kimball si era già tuffati quando uno squalo lungo circa 2 metri si è avvicinato ai nuotatori. Chi era ancora a bordo dell’imbarcazione, ha aperto il fuoco per mettere in salvo i nuotatori. Infine, lo squalo si è allontanato senza riportare danni apparentemente.