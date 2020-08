Viaggi in Francia, coronavirus: mascherina all’aperto, regole ingresso e rientro

La situazione Coronavirus in Francia: le regole per i viaggi, le disposizioni e le misure di precauzione

Sono molti i turisti che hanno scelto Parigi, la Costa Azzurra o i castelli della Loira per settembre 2020 o hanno organizzato un viaggio per i prossimi mesi in Francia. La ripresa dei viaggi all’estero dopo il lungo lockdown ha portato molti turisti a intraprendere spostamenti – o ad organizzarli – nelle città d’oltralpe. Sebbene il clima non sia troppo sereno a causa della pandemia la vicinanza e l’assenza di restrizioni all’ingresso ha reso la Francia una delle mete predilette dagli italiani. In molti hanno pensato di evitare le mete di mare, come la Grecia, la Spagna e la Croazia, per evitare affollamenti.

Ma la Francia non si sta rivelando una meta sicura: è al momento infatti il Paese in Europa con il maggior aumento di casi di coronavirus, ben 7379 in appena 24 ore. Le persone ricoverate attualmente sono 4535, 387 quelle in terapia intensiva (questi sono i dati al 29 agosto 2020). La situazione è allarmante tanto che si è tornati a parlare di lockdown e il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha affermato che ‘non è una soluzione da escludere’. Per adesso però si cercano di adottare – e di far rispettare – le misure precauzionali: mascherina, distanza sociale e pulizia delle mani. Ma i numeri in rialzo obbligano ad una stretta. Per questo il primo ministro francese Jean Castex ha introdotto nuove zone rosse nel Paese e l’obbligo di mascherina all’aperto.

Come comportarsi in Francia: regole anti coronavirus

Se avete in programma un viaggio in Francia è consigliabile registrarsi sul sito dovesiamonelmondo.it, munirsi di tessera sanitaria ed eventualmente stipulare un’assicurazione di viaggio. In tutto il Paese vige l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso e in tutti i mezzi di trasporto. Dal 28 agosto l’obbligo della mascherina è stato esteso anche all’aperto nelle città di Parigi, Marsiglia e Starsburgo e nei dipartimeni di Hauts de Seine, Saint Denis, Val de Marne. In queste città dunque la mascherina va indossata sempre, in qualsiasi situazione, parchi e strade incluse. I trasgressori saranno puniti con una multa di 135 euro.

Per chi viaggia verso la Francia non ci sono restrizioni all’ingresso, nè obbligo di autocertificazioni. C’è infatti libera circolazione nell’area Schengen e non ci sono controlli né alle frontiere terrestri di Ventimiglia, nè agli aeroporti.

Per quanto riguarda musei e monumenti sono tutti aperti ma con ingresso contingentato. Per entrare al Louvre così come negli altri musei parigini si invita ad acquistare i biglietti online, così da evitare file ed assembramenti. La Tour Eiffel è regolarmente aperta, ma sono chiusi gli ascensori. Dunque se volete salire dovete farvi coraggio e salire le scale.

Ristoranti, cafè e bistrò sono aperti così come i locali da ballo. Restrizioni all’ingresso per il numero contingentato e obbligo di mantenere la distanza di sicurezza. Divieti ci sono solo per assembramenti con più di 5 mila persone.