Coronavirus 29 agosto: 100mila tamponi e un solo morto

Quasi 100mila tamponi nelle ultime 24 ore e un solo morto: i dati del Coronavirus di oggi 29 agosto in Italia.

Ancora una volta, per il terzo giorno consecutivo, si registra un record di tamponi effettuati in Italia: sono quasi 100mila, esattamente 99.108, che portano a un totale di 8,5 milioni di tamponi effettuati finora.

I nuovi positivi sono in tutto 1.444, quindi restano pressoché stabili rispetto a ieri, ma ci sono due buone notizie. La prima riguarda il numero di decessi: oggi se ne registra uno soltanto, in Veneto. Il secondo aspetto positivo è il boom di guariti: sono 1.322 in 24 ore.

Dati Coronavirus Regione per Regione 29 agosto

Dunque, oggi gli attualmente positivi salgono di poco e si portano complessivamente a 23.156. Più o meno stabili i ricoveri: sono 1.247, cinque in meno rispetto a ieri, ma crescono di cinque unità quelli più critici, oggi i ricoverati in Terapia Intensiva diventano 79. La Lombardia, con 289 nuovi contagi, è la Regione che ancora una volta mostra la crescita maggiore, sebbene in calo rispetto a ieri.

188 sono i nuovi casi in Campania e 171 nel Lazio, mentre salgono a 151 in Veneto e scendono a 149 in Emilia Romagna. Queste sono le Regioni a tre cifre, seguite da Toscana e Piemonte, rispettivamente con 92 e 90 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Salgono i nuovi positivi in Sardegna: sono infatti 70 rispetto ai 55 di ieri.