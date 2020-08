Coronavirus, il virologo Pregliasco: “La seconda ondata non arriverà”

Arrivano nuove dichiarazioni da parte del virologo Pregliasco che ha svelato in onda su Rai3 le novità per quanto riguarda una seconda ondata di Coronavirus

Torna a parlare anche il virologo Fabrizio Pregliasco ai microfoni di “Agorà Estate” in onda su Raitre: “Sono sempre ottimista come in passato, la seconda ondata non arriverà. Dobbiamo lavorare come se dovesse esserci e attrezzarci per il meglio”. Poi ha aggiunto: “C’è bisogno di monitorare i vari focolai e non saturare la capacità dei laboratori, che stanno facendo un lavoro imponente”-

