Belen, intimo sexy sui social: “Ma come ha fatto Stefano?”

L’ultimo scatto di Belen Rodriguez su Instagram, intimo sexy sui social: “Ma come ha fatto Stefano a tradirti”, chiede un fan.

Torna sui social per promuovere via Instagram una nota catena di abbigliamento intimo, di cui è da tempo testimonial, la showgirl e conduttrice televisiva, Belen Rodriguez. La bella argentina si presenta ai fan con un completo intimo che lascia molto spazio all’immaginazione.

Leggi anche –> L’ex di Amici contro Stefano De Martino: “Se lavora è grazie a Belen”

L’ex moglie di Stefano De Martino, conclusa la storia col ballerino e accantonato anche il ritorno di fiamma, nelle scorse settimane era stata intravista con Gianmaria Antinolfi. Ma la sua ultima fiamma sarebbe ora l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Leggi anche –> Belen e Antonino Spinalbese: il bacio passionale tra i due

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’intimo sexy di Belen fa impazzire tutti: le reazioni

Avvicinatisi grazie a un amico in comune, è stato il settimanale ‘Chi’ a lanciare per primo la bomba circa una loro relazione. Adesso a rincarare la dose ci pensa ‘Vero’. Tra i due, stando alle foto pubblicate dalla rivista settimanale, ci sarebbe del tenero, ben più di una semplice amicizia, ma un vero e proprio flirt, come dimostra anche il bacio che si danno fuori da un locale milanese.

Sono ancora però molti gli utenti che non si danno pace per la fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Infatti uno di loro tiene a precisarlo. “Ma quel tale Stefano” – scrive un follower infatti – “Deve essere veramente un pazzo per aver tradito una donna come te… Non ci posso credere”.