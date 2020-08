Nadia D’Aguanno: chi è la giovane cantante, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Nadia D’Aguanno: chi è la giovane cantante finalista al Festival di Castrocaro 2020.

Nata il 19 novembre 2000 sotto il segno dello Scorpione, Nadia D’Aguanno viene da Venafro, in provincia di Isernia, e nell’estate del 2020 è selezionata tra le otto voci nuove che fanno parte del cast del Festival di Castrocaro.

La giovanissima cantante è cresciuta con un grande amore per la musica che è sbocciato sin da quando era bambina e negli anni è riuscita a ottenere alcuni importanti riconoscimenti. Tra tutti, il 21esimo festival Voci d’oro 2018, tenutosi a Montecatini Terme.

Chi è Nadia D’Aguanno: carriera e curiosità

La giovane cantante molisana ha una pagina Facebook molto professionale, ma anche un sito Internet, in cui è possibile trovare informazioni sulla sua attività. Sempre nel 2018, Laura D’Aguanno ha vinto il Premio ‘Volto Nuovo’ al Festival canoro ‘La Musica del mare’ 2018, che si tiene a Le Grazie di Porto Venere. L’anno successivo è poi stata ammessa alla fase finale di ‘A Voice of Europe’.

Iscritta alla Facoltà di Lingue e Letterature moderne presso l’Università di Cassino, porta in gara a Castrocaro il brano Dio è nessuno. Nonostante le esperienze in altri concorsi, questa per lei è sicuramente la più importante e arriva nel bel mezzo di un anno difficile, legato anche al lockdown per la pandemia di Coronavirus. Questo non ha fermato le aspirazioni della giovane cantante.