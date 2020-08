Laura Fantauzzo: chi è la giovane cantante, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Laura Fantauzzo: chi è la giovane cantante finalista al Festival di Castrocaro 2020.

Nata ad Avezzano il 17 aprile 2002, la giovanissima marsicana Laura Fantauzzo ha già partecipato nel 2019 a Sanremo Young ed è stata inserita nell’estate 2020 tra gli otto finalisti del Festival di Castrocaro, dedicato alle nuove voci della musica italiana.

Leggi anche –> Federico Castello Fellow: chi è il giovane cantante, carriera e curiosità

La ragazza ha iniziato a studiare canto a 9 anni e, dopo un lungo percorso presso l’Accademia dello Spettacolo Italia di Roma. A Sanremo Young si è presentata con il nome d’arte di Leyra, mentre ultimamente si fa chiamare semplicemente Laura.

Leggi anche –> Chi è Jacopo Ottonello: età, vita privata e carriera del cantante di Amici 2019

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Laura Fantauzzo: carriera e curiosità

Studentessa al liceo scientifico di Avezzano, Laura Fantauzzo è figlia d’arte: suo padre è batterista, la madre pianista mentre il fratello minore, Alessio, è un polistrumentista. La giovane cantante vive in famiglia e ama gli animali, inoltre ha un profilo Instagram dedicato alla sua carriera artistica. Eterogenei i suoi riferimenti musicali, da Claudio Baglioni a Amy Winehouse.

A Castrocaro porta il brano Mostri d’origami, scritto e musicato da lei e arrangiato da Marco Cannigiula. Sul festival sottolinea: “Castrocaro rappresenta davvero il mio punto partenza per far sì che la gente si fermi a guardarmi e a conoscermi per come sono davvero. Ho studiato tantissimo e continuo a farlo, di porte in faccia ne ho prese tante, ma non rimpiango nulla”.