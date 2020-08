Grammatica italiana, ecco i dieci errori più diffusi

Uno studio condotto dalla XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo ha messo in evidenza i numerosi errori che commettiamo: ecco i primi dieci

La lingua italiana è ricca di aspetti da valutare e così in tanti commettono errori davvero madornali. Tanti difetti arrivano dall’uso dell’apostrofo (45%) o quello del congiuntivo (34%). I metodi per risolvere alcune problematiche sono quelli di leggere con regolarità (76%), scrivere a mano (43%) ed evitare neologismi nel parlato (35%). L’inchiesta è stata messa a punto dalla XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo. 8000 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni hanno utilizzato la metodologia WOA (Web Opinion Analysis) con il monitoraggio online sulle principali testate di settore, social network, blog, forum e community dedicate al mondo della cultura.

Grammatica italiana, la lista degli errori

Uno degli errori più diffusi è quello di conoscere tra la differenza tra Qual è o qual’è? (76%), ma qual è si scrive sempre senza apostrofo. Poi c’è quello appunto di sapere quando utilizzarlo: la regola generale è di usarlo con le parole femminile. Al terzo posto troviamo l’uso del congiuntivo (69%) con tantissimi errori anche da parte degli studenti di tutt’Italia. Inoltre, troviamo l’utilizzo errato dei pronomi (65%) con una confusione generale tra parole femminili e maschili. In aggiunta, l’uso della C o della Q (58%), con un problema che parte dai nostri studi elementari. Errore madornale è anche quello tra ne o né? (47%) con l’accento che si utilizza come negazione; invece quando non c’è negazione, si usa senza.

Man mano troviamo la punteggiatura (41%), la differenza tra Un po, un po’ o un pò? (39%), e tra E o ed? A o ad? (35%). Infine, troviamo la parola Daccordo (31%), che viene scritta in questo modo.