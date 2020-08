Aguero lascia la “10” a Leo Messi, Inter già sconfitta nella corsa all’argentino?

Tutti attendono di conoscere quale sarà il futuro di Leo Messi dopo il clamoroso addio al Barcellona ed ecco che Aguero lascia un indizio.

L’addio di Leo Messi al Barcellona è stato un fulmine a ciel sereno per molti, mentre i ben informati già sospettavano che tra l’asso argentino e la dirigenza catalana ci fosse qualche attrito di troppo. I malumori di Leo sono cominciati quando è stato deciso di affidare la panchina a Setien e si sono acuiti quando la società ha deciso di effettuare lo scambio Arthur-Pjanic. I cattivi risultati in di quest’anno in Copa del Re e Liga, avevano portato l’asso argentino a manifestare pubblicamente il proprio malcontento: Messi aveva chiesto ai compagni massima concentrazione e cominciato a fare pressioni per acquisti, allenatore e presidenza in vista dell’anno successivo.

Già in quei giorni molti sognavano l’acquisto dell’argentino, specie i tifosi dell’Inter: sia l’asso argentino che il padre avevano acquistato in quei giorni un appartamento a Milano. La devastante eliminazione dalla Champions ha creato una frattura insanabile. Messi ha richiesto di avere voce in capitolo sul mercato per tornare sui livelli di qualche anno fa ed il Barcellona per tutta risposta ha scelto un allenatore non gradito. L’ultima goccia è stata la decisione di vendere Luis Suarez. Conosciute le intenzioni della società la “Pulce” ha chiesto di essere ceduto facendo leva sulla clausola contrattuale che gli permette di andarsene gratuitamente.

Leo Messi va al Manchester City?

La notizia ha ovviamente alimentato i rumors sul trasferimento dell’argentino in Italia, ed i sogni dei tifosi interisti che sognano un derby d’Italia in cui Messi sfida la Juventus di Cristiano Ronaldo. Tuttavia in queste ore tutto fa propendere per una destinazione differente. I bookmakers e gli esperti di mercato propendono per la soluzione Manchester City. La società inglese, infatti, si può permettere senza problemi il suo ingaggio monstre, ha già una squadra piena di stelle ed è guidata da Pep Guardiola, l’allenatore che lo ha lanciato e che da anni cerca di convincerlo a ricreare l’accoppiata vincente.

I tifosi dei “Citizen” hanno già lanciato una campagna social per convincere Messi ad andare a Manchester, campagna a cui ha partecipato anche il cantante degli Oasis Liam Gallagher. Nelle ultime ore, inoltre, è spuntato sui social un indizio che potrebbe confermare il buon esito della trattativa tra il City ed il padre del calciatore. Il “Kun” Aguero, grande amico di Leo e star dei Citizen dal 2015, ha modificato il suo profilo Instagram da ‘Kunaguero10‘ a ‘Kunaguero‘. In molti pensano che non si tratti di una casualità, visto che la “10” è la maglia che Aguero indossa da anni. La speranza dei tifosi, dunque, è che l’attaccante abbia voluto anticipare il passaggio di consegne della maglia e quindi l’approdo di Messi in Inghilterra.