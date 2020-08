Nina Moric, attacco durissimo al figlio Carlos: “Vergognati per quello che hai detto”. Dura presa di posizione di una madre molto preoccupata per suo figlio.

Nina Moric è una donna di spettacolo, ma negli ultimi tempi è soprattutto una madre preoccupata. Qualche giorno fa aveva attaccato Fabrizio Corona spiegando che per lui loro figlio Carlos era solo una macchina da soldi.

Ora se la prende proprio con il ragazzo che ha appena compiuto 18 anni e che su una stories di Instagram ha usato parole inaccettabili. La Moric è intervenuta molto duramente e lo ha fatto in pubblico.

Nina Moric, dura presa di posizione contro suo figlio Carlos

Il figlio di Fabrizio Corona in una sua stories ha detto: “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le p…e siete delle checche”. La Moric ha commentato così sempre su Instagram: “Vergognati per quello che dici. E siccome non trovo le parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, prendo a muto le parole di nostro Signore e mi viene da dire ‘Padre perdonalo perché non sa quello che fa’. Chiedo scusa”.

La Moric poi si è detta “addolorata” nel vedere il figlio “acquisire certi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni”. La Moric candidamente afferma che le manca il Carlos di una volta e chiede ancora scusa una volta a tutti quelli che si sono sentiti offesi per le parole del figlio.