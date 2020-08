Ancora un attacco di Nina Moric nei confronti di Fabrizio Corona: l’accusa di fare i soldi con il figlio Carlos

Continuano le polemiche a distanza tra Nina Moric e il suo ex marito Fabrizio Corona. La showgirl ha svelato il suo pensiero attraverso alcune Instagram Story. Poche settimane l’ex coppia si è fatta immortalare insieme dal settimanale Chi insieme al figlio Carlos. I due sembravano felici, ma ora è tornata la tempesta con l’accusa a sorpresa della Moric nei confronti di Fabrizio che lo ha accusato di usare il figlio solo per fare soldi.

Nina Moric, lo sfogo contro Corona

E così la stessa showgirl ha svelato sulle sue storie Instagram: “Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre vende la sua presenza in un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato”. Poi ha aggiunto: “Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. E’ una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio!!! SIGNORE PIETA’. Fabrizio Corona, vuoi bene a nostro figlio!?? Ora capisco perché nessuno mi risponde!” Una storia davvero complicata con la Moric e Corona sempre come cane e gatto.