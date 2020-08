Gioele Mondello, svolta nel caso: “Morto nell’incidente”

Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello, svolta nel caso: “Bambino morto nell’incidente”.

Ci sarebbe una svolta nel caso della morte della Dj Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello. Sembra ora tornare a prendere quota la tesi, che peraltro è sempre stata asserita dalla famiglia, che non si tratti di un omicidio-suicidio.

In queste ore, infatti, accertamenti irripetibili di tipo biologico sono stati eseguiti dalla polizia scientifica di Palermo sull’Opel Corsa di Viviana Parisi e fanno tornare a prendere quota la tesi della tragedia stradale.

L’ultima ricostruzione: Gioele Mondello morto nello schianto

Gli accertamenti delle ultime ore sono stati disposti dal Procuratore di Patti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull’auto della mamma del piccolo Gioele. Questo al fine di verificare l’eventuale presenza di profili genetici e quindi per effettuare future comparazioni. Dal nuovo quadro investigativo, dunque, riemergerebbe la tesi che Gioele Mondello è morto di incidente stradale.

Nei giorni scorsi, il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, aveva evidenziato: “Dobbiamo andare in fondo a questa vicenda triste. A me non interessa sapere chi l’abbia cercato o chi l’abbia trovato, l’importante è che il corpo sia stato trovato”. Aveva spiegato dunque che non avrebbe potuto dare certezze e che le indagini sarebbero andate avanti. Daniele, papà del piccolo Gioele, ha sempre respinto la tesi che la moglie abbia ucciso il piccolo per poi togliersi la vita.