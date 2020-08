Milano, stazione centrale: poliziotto eroe salva la vita ad un anziano

È accaduto poche ore fa a Milano. Un poliziotto ha salvato la vita ad un anziano colpito da un malore in Stazione Centrale.

Ci troviamo a Milano, più precisamente nella Stazione Centrale. L’azione compiuta da un agente di polizia sta già facendo il giro del web. A quanto pare il poliziotto avrebbe salvato la vita ad un anziano, colpito da un malore improvviso. L’intera manovra di salvataggio è stata ripresa dalle telecamere della stazione, ed è stata testimoniata da decine di presenti. Scopriamo insieme che cosa è successo e quale è stato il pronto intervento dell’uomo.

Nel filmato registrato dalle telecamere si vede un anziano camminare da solo, con una valigia in mano, presso la Stazione. Improvvisamente l’uomo viene però colpito da un malore, e in pochi secondi collassa a terra, in posizione prona. I passanti si radunano immediatamente intorno a lui, ma nessuno interviene direttamente. Proprio in quel momento fa il suo ingresso nella scena il poliziotto, il quale, resosi conto della gravità della situazione, non perde tempo e si rimbocca immediatamente le maniche.

Dopo aver voltato l’anziano in posizione supina, il poliziotto ne controlla il battito cardiaco, rendendosi conto che quest’ultimo è assente. Inizia così a praticare coraggiosamente le operazioni di rianimazione cardio-polmonare. Dopo alcuni minuti di massaggio cardiaco, il 76enne ricomincia miracolosamente a respirare. L’agente di polizia ha continuato con le manovre fino all’arrivo del pronto soccorso, per circa una decina di minuti. Il personale del 118 ha in seguito continuato le manovre, trasportando immediatamente l’anziano in pronto soccorso, codice rosso.

