Il Tre, chi è il rapper romano: il suo vero nome è Guido Senia. Scopriamo insieme la sua storia e la sua musica.

Il Tre è un rapper della scena romana che sta ottenendo ottimo successo anche a livello nazionale soprattutto da quando nel 2019 è arrivata la firma con l’etichetta Warner.

In una recente intervista concessa a Open ha spiegato da dove nasce il suo amore per il rap: “Intorno ai 14 anni ho scoperto questa cultura e non ho aspettato più di tanto prima di dirmi “voglio farlo anch’io”. A 15 anni ho iniziato a provarci. Il mio rapper preferito, in assoluto, grazie al quale ho conosciuto il rap, è Gemitaiz. Siamo entrambi di Roma e ho avuto la fortuna di vederlo un po’ di volte. Il primo concerto che ho visto nella mia vita è stato il suo. Mi dicevo “cavolo, voglio proprio essere come lui”.