Chiara Ferragni incinta ancora, le indiscrezioni dalla Sardegna

Chiara Ferragni potrebbe essere incinta per la seconda volta dopo la nascita del piccolo Leone: l’indiscrezione rilanciata dalla Sardegna

Un’indiscrezione che ha scombussolato i milioni di fans dell’influencer Chiara Ferragni. La moglie di Fedez sarebbe incinta per la seconda volta come svelato in anteprima dal portale Very Inutil People. La notizia è stata trasmessa da fonti certe, com’è stato scritto, con la coppia che si trova attualmente in Sardegna insieme al piccolo Leone. Al momento si tratta soltanto di alcune indiscrezioni con una persona fidata del portale che ha rivelato la notizia.

Chiara Ferragni incinta, altri indizi

Altri indizi sarebbero rinvenuti alla fine di giugno in una storia di Instagram quando Marina Di Guardo, la madre dell’influencer, avrebbe fatto una battuta di una persona in dolce attesa. Per ora sono soltanto rumors di gossip, ma solamente tra qualche settimane si potrà conoscere la verità. La coppia si trova ancora in vacanza in una magnifica villa a Puntaldia, nella zona di San Teodoro in Sardegna. Diverse ore di relax prima di iniziare a pensare al lavoro in vista della prossima stagione, Covid permettendo.