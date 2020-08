17enne scomparsa, dopo due settimane nessuna traccia di Elena

Elena Miruna Nemteanu, ancora nessuna notizia della 17enne romena scomparsa due settimane fa. L’appello disperato della madre sui social, teme che la figlia possa essere stata rapita.

Ancora nessuna traccia di Elena, la ragazza 17enne scomparsa da ormai due settimane. La giovane è stata vista per l’ultima volta da sua madre lo scorso 7 agosto, quindici giorni fa. Dopo la sua scomparsa i familiari e gli amici non hanno smesso di postare appelli disperati e richieste d’aiuto su Facebook. “Amore mio, la mia vita si è fermata insieme alle lancette dell’orologio. Prego tutti i santi giorni che le lancette ripartano e che il Signore ti riporti a casa sana e salva. Faccio un appello a tutti di aiutarmi a ritrovarla, vogliamo rivedere di nuovo il suo bellissimo sorriso”, scrive mamma Michaela. Elena Miruna Nemteanu, di origini romene, viveva in provincia di Grosseto e aveva occhi marroni e capelli castani. L’ultima volta che la madre l’ha vista indossava un vestito di colore scuro.

17enne scomparsa, la madre teme possa essere stata rapita dal fidanzato

Secondo le ultime notizie emerse nei giorni scorsi sembrava che la scomparsa di Elena potesse trattarsi in realtà di un allontanamento volontario, ma la mamma della ragazza non prende in considerazione questa ipotesi. Pare infatti che Elena, da poco tempo, frequentasse un ragazzo, anche lui romeno, ma secondo Michaela non era un rapporto sano. “Mi sembrava troppo possessivo” ha raccontato la donna a La Nazione, “le vietava di uscire, di andare al mare”. Dai messaggi ritrovati sul cellulare lasciato a casa da Elena, sono emersi dettagli che confermerebbero le paure della madre: “Lui le diceva di volerla sposare e portarla in Romania”. L’ultima notte prima della scomparsa Elena è uscita di nascosto dopo cena, e non è più tornata.

