Sporge la testa dal finestrino e sbatte contro un palo: muore sul colpo davanti agli amici

Sporge la testa dal finestrino e sbatte contro un palo: ragazzo giovanissimo muore davanti agli occhi degli amici durante una vacanza.

Un giovane ragazzo è morto dopo essersi sporto dal finestrino dell’automobile su cui viaggiava in compagnia di quattro amici. Il ragazzo, di cui ancora non si conosce l’identità, ha sbattuto la testa contro un palo ed è morto sul colpo. L’incidente, che ha sconvolto gli amici della vittima, è avvenuto ad Affi, in provincia di Verona. All’arrivo dei soccorsi, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Incidente grave, muoiono padre e i due bambini: la madre sopravvive

Giovane sporge la testa dal finestrino e muore, era in vacanza con gli amici

Vittima del terribile incidente è un giovane ragazzo di Sant’Ambrogio di Valpolicella, nel veronese. Il ragazzo si era sporto dal finestrino dell’auto, mettendo la testa completamente fuori, ed è morto colpendo un palo della recinzione di un vigneto. La tragedia è avvenuta lungo la strada che da Affi porta a Incaffi. Secondo quanto riportato dai Carabinieri, il gruppo di giovani aveva trascorso la serata nei pressi del lago lì vicino e stava tornando verso il Bed & Breakfast dove tre dei ragazzi alloggiavano per un periodo di vacanza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!