Stasera in tv film – Mai fidarsi di quel ragazzo: cast, trama e trailer del film

Mai fidarsi di quel ragazzo, film del 2018 con Jared Scott e Li Eubanks, è il thriller che andrà in onda in prima serata su Rai 2: tutte le anticipazioni sulla pellicola diretta da David DeCoteau

Dal titolo originale The Wrong Friend, Mai fidarsi di quel ragazzo è un film thriller del 2018 diretto da David DeCoteau.

Quando l’amore diventa ossessione non ne segue mai nulla di buono... questa potrebbe essere la massima tristemente attuale che muove le fila della pellicola in onda oggi, 21 agosto, alle ore 21.20 su Rai 2.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul lungo metraggio che vede protagonisti i talentosi (e giovanissimi) Jared Scott e Li Eubanks.

Mai fidarsi di quel ragazzo, trama

Riley e Chris si conoscono a scuola e subito fra loro scatta un forte interesse reciproco. La giovane vede nel bel Chris tutte le qualità che da sempre ha sognato in un ragazzo: bellezza, dolcezza e uno spirito anti convenzionale che finisce per ammaliarla. Quando Chris invita Riley e la sua migliore amica Kim a una festa, le due vi si recano insieme sull’onda della curiosità della prima per il nuovo arrivato.

Durante il party, però, Chris spinge Riley a bere e riesce ad appartarsi da solo con lei.

Approfittando della sua vulnerabilità, il ragazzo scatta alcune foto compromettenti di Riley, la quale si rende davvero conto dell’accaduto solo più tardi. Una volta scoperto il lato oscuro di Chris, Riley appare decisa ad allontanarsi da lui, tuttavia non le sarà così facile.

Mai fidarsi di quel ragazzo, cast:

Vivica A. Fox (Preside Atkins)

Li Eubanks (Riley)

Jared Scott (Chris)

Sophia Katarina Kraak (Kim)

Cole Reinhardt (Matt)

Galyn Görg (Mrs. Cramer)

Michael Paré (Lt. Forni)

Tracy Nelson (Mrs. Nelson)

MacCallister Byrd (Parker)

Gina Hiraizumi (Becca)

Robert Wilson (Mr. Hopkins)

Helene Udy (Mrs. Hopkins)

Steve Richard Harris (Mr. Andrews)

Hilary Shepard (Mrs. Andrews)

Rib Hillis (Mr. Demarco)

Kristine DeBell (Mrs. Demarco)

Branden Macor (Uomo)

Jason Faunt (Detective Jones)

Jamel King (Agente)

Shiloh Creveling (Lisa)

Mai fidarsi di quel ragazzo, trailer originale

