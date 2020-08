Sabrina Salerno, meravigliosa su Instagram: fisico mozzafiato | FOTO

Sabrina Salerno è seguitissima sui social e i suoi fans non possono che apprezzare i selfie che mettono in risalto la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato.

Sabrina Salerno è una regina dei social e una star su Instagram, dove vanta un seguito di oltre 570 mila followers. I suoi scatti non passano mai inosservati e sono sempre tempestati da migliaia di commenti e likes, spesso riferiti alla sua straordinaria bellezza.

La cantante scoperta da Claudio Cecchetto e diventata celebre negli anni Ottanta grazie agli album come “Sabrina“, “Super Sabrina” e “Over The Pop” è attivissima sui social. Sabrina tiene moltissimo al rapporto che ha con i suoi followers e posta almeno un selfie al giorno per aggiornare i suoi fans, ai quali spesso risponde anche nei commenti. La cantautrice, oggi cinquantaduenne, esibisce con fierezza il suo fisico da urlo, messo in risalto dal bikini floreale.

Visualizza questo post su Instagram Bitter & sweet. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 21 Ago 2020 alle ore 12:00 PDT

Sabrina Salerno, bellissima e sensuale su Instagram

Sabrina Salerno ha dei followers molto affettuosi, che la apprezzano non solo per le sue doti canore, ma anche per la sua bellezza e le sue forme sinuose. Un utente commenta sotto il suo ultimo scatto: “Bellissima e con un fisico da pin up!“. Altri commentano semplicemente con un “sei stupenda“. Naturale, bellissima, talentuosa, la Salerno riesce sempre ad ammaliare i suoi fans.

