Piccolo problema per Sabrina Salerno, ospite durante la seconda serata al Festival di Sanremo: il tacco a spillo s’incastra sulle scale, e lei lamenta un crampo al piede.

Un’entrata problematica quella di Sabrina Salerno al Festival di Sanremo 2020, alla quale partecipa stasera come ospite. Mentre scendeva le scale, uno dei tacchi a spillo della showgirl si è incastrato sugli scalini del palco dell’Ariston. Con l’aiuto di Amadeus la donna è riuscita a liberarsi e ad arrivare “a terra”, dove si è lamentata di un crampo al piede. Indecisa se togliersi o no le scarpe, Sabrina ha poi deciso di resistere e in fretta e furia ha presentato Levante, che canta in questo momento la sua canzone “Tikibombom”.

Sabrina Salerno, il tacco le si incastra sul palco dell’Ariston di Sanremo

Dopo l’esibizione di Levante, il problema di Sabrina sembra essersi ridimensionato: lei tranquillizza Amadeus, e poi insieme parlano dei tempi passati. Il conduttore del Festival racconta di aver avuto, da giovane, un poster con l’immagine di Sabrina appeso in camera. Lei scherza sulla posa sexy, e poi lo prende in giro per il taglio di capelli che Amadeus portava a quei tempi.

Sanremo 2020, scaletta della seconda serata

Oggi, mercoledì 5 febbraio, si esibiranno in quest’ordine i grandi cantanti concorrenti al Festival di Sanremo:

Piero Pelù con “Gigante” Elettra Lamborghini con “Musica, e il resto scompare” Enrico Nigiotti con “Baciami adesso” Levante con “Tikibombom” Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr” Tosca con “Ho amato tutto” Francesco Gabbani con “Viceversa” Paolo Jannacci con “Voglio parlarti adesso” Rancore con “Eden” Junior Cally con “No grazie” Giordana Angi con “Come mia madre” Michele Zarrillo con “Nell’estasi o nel fango”

Gli ospiti più attesi sul palco dell’Ariston sono la storica band dei Ricchi e Poveri, nella loro formazione originale formata da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Sarà una grande riunione dopo anni di separazione. Attesi anche Massimo Ranieri, Zucchero e Gigi D’Alessio. Un momento commovente sarà quello dedicato a Paolo Palumbo, un cantante di 22 anni malato di sclerosi laterale amiotrofica. Il direttore artistico Amadeus lo ha voluto sul palco dell’Ariston per dargli la possibilità di cantare il suo brano “Io sono Paolo”: Palumbo non riesce più a parlare, quindi l’esibizione si farà grazie ad un riproduttore vocale.

