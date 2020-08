Indonesia, fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.9

Ancora una potente scossa di terremoto avvenuta in Indonesia nelle ultime ore con magnitudo 6.9 registrato sull’isola di Celebes

Un’altra scossa di terremoto davvero tremenda registrata sull’isola di Celebes nell’Indonesia orientale. Il sismografo ha registrato un magnitudo di 6.9 con i dati forniti dall’Usgs che hanno rinvenuto che il sisma è avvenuto a circa 220 chilometri a sud della città di Katabu, a più di 600 chilometri di profondità. Attualmente non ci sarebbero danni a cose e persone: non sarebbe stata nemmeno divulgata l’allerta tsunami.

Indonesia, un sospiro di sollievo

In questa zona dell’Indonesia sono sempre molto frequenti i terremoti, ma secondo le prime indiscrezioni questa volta non ci sono stati danni. Un lento sospiro di sollievo con la possibilità di riprendere in tempi brevi la vita di tutti i giorni. In questo modo la scossa non è stata così potente per dare origine ad uno tsunami nella regione.