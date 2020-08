Gmail Down: cosa è accaduto agli utenti Google oggi – VIDEO

Per ore si è verificato un Gmail Down: cosa è accaduto agli utenti Google oggi e perché si sarebbe verificato il disservizio.

Per diverse ore, gli utenti di Google hanno avuto a che fare con una serie di disservizi, in particolare per chi doveva mandare e ricevere allegati via email con il servizio di posta elettronica Gmail, ormai di gran lunga il più usato al mondo.

Peraltro, il messaggio di errore si presenta in diverse forme, a conferma che si tratta di un errore verosimilmente del server: “Impossibile inviare il messaggio. Controlla la rete e riprova”, dice uno dei messaggi di errore che si ricevono provando a inviare un messaggio con gli allegati.

In altre occasioni, il messaggio si presenta così: “Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate”. Attraverso Downdetector, è possibile stabilire che i disservizi riguardano sia l’app di Gmail per Android e iOS, sia la versione del servizio accessibile da computer attraverso il browser. I primi disagi sono stati segnalati sulla piattaforma a partire dalle sei di questa mattina. La situazione si va lentamente normalizzando.