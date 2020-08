Furbetti del bonus: la Lega sospende la senatrice Casolati – VIDEO

Ancora provvedimenti dei partiti contro i cosiddetti furbetti del bonus: la Lega sospende la senatrice Marzia Casolati.

Si allarga l’inchiesta sui cosiddetti furbetti del bonus. Sono politici e amministratori pubblici che pur non necessitando degli aiuti a sostegno della crisi legata al Coronavirus, ne hanno fatto esplicita richiesta, ottenendoli.

In queste settimane, c’è chi ha sostenuto di non aver fatto nulla di male. C’è chi ha ricordato che comunque questo tipo di sostegno spetta anche a chi ha subito un danno economico. Si è parlato molto, in particolare, di consiglieri comunali che per il loro ruolo ottengono solo i gettoni di presenza.

L’ultima in ordine di tempo a essere stata ‘pizzicata’ è stata la senatrice della Lega, Marzia Casolati, proprietaria di una storica gioielleria a Torino, la quale ha incassato il bonus di 1500 euro della Regione Piemonte. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha confermato che anche lei come gli altri leghisti coinvolti è stata sospesa dal partito. Ha precisato: “Anche se non è stato commesso alcun illecito e il contributo è stato già da tempo completamente restituito, non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio”.