Adriana Volpe non si ferma più e va all’attacco: “Punto tutto su questo”

Adriana Volpe è tornata più carica che mai alla conduzione di Ogni Mattina su Tv8: durante una diretta Instagram ha espresso il suo punto di vista

Dopo tanti mesi lontana dai riflettori Adriana Volpe è tornata alla ribalta prima con la partecipazione al Grande Fratello Vip, poi con la conduzione di Ogni Mattina su Tv8 che ha iniziato dal 29 giugno in coppia con Alessio Viola. Dopo l’addio ricco di litigi con Giancarlo Magalli per “I Fatti Vostri” ora è davvero felice come ha ammesso durante la diretta Instagram: “Fin dal primo momento in cui ho messo piede nello studio insieme ad Alessio ho deciso che non sarei stata impostata ma che avrei puntato tutto sulla spontaneità”.

Adriana Volpe, l’attacco a Serena Enardu

Nei giorni scorsi la sua coinquilina all’interno della casa più spiata degli italiani, Serena Enardu, è stata criticata aspramente per aver postato alcune foto di una festa con una svastica sulla torta: “Ha detto che si è trattata di una svista. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti”.