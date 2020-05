Daniela Martani multata: “Ero andata a passeggiare col cane”

View this post on Instagram

Vergogna nazionale. Condividete per favore. Il 1 Maggio sono stata sanzionata dalla polizia municipale per aver portato il mio cane a fare la passeggiata nei pressi della mia abitazione in un'area completamente deserta verso le 14 orario in cui tutti erano a pranzo. Il decreto governativo e neanche quello comunale specifica la distanza in cui ci si può allontanare dalla propria abitazione, l'importante è restare in zona cosa che io ho fatto. infatti la pista ciclopedonale si trova proprio sotto casa mia. Quello che mi è stato fatto è un'atto vergognoso, che si definisce abuso d'ufficio. Questo governo ha dato potere in mano a dei mentecatti che lo usano per riversare tutta le loro frustrazioni e insoddisfazioni delle loro miserabili vite sui cittadini. Denuncerò questo abuso di potere e questa violazione della libertà personale, diritto inalienabile degli esseri umani. Adesso basta subire questi soprusi. #coronavirus #Coronavid19 #COVID19 #iorestolibera #restiamoliberi