Grosseto, 17enne scomparsa da 8 giorni: terribile sospetto

Elena Miruna Nemteanu, 17 anni, è scomparsa da Grosseto venerdì 8 agosto: da quel giorno non si hanno più tracce di lei.

Da ormai otto giorni non si hanno più notizie di Elena Miruna Nemteanu, la 17enne scomparsa da Grosseto venerdì 8 agosto. La giovane ragazza era uscita di casa di nascosto e non è più rientrata.

“Preghiamo tanto. Tutti i santi giorni. Ma sono passati troppi giorni. Troppi…” dicono i suoi familiari, di origini romene ma residenti da vent’anni in Italia. La locale Prefettura ha attivato il coordinamento per la ricerca di persone scomparse, e il profilo della giovane è da ieri anche sul sito di “Chi l’ha visto?”.

Il mistero della ragazza di Grosseto

La mamma stava lavando i piatti e il padre era sul balcone quando Elena, intorno alle 20.30 dell’8 agosto scorso, è uscita di casa lasciando il portone aperto per non farsi sentire, portando con sé solo un profumo: niente soldi né cellulare. Un comportamento che i suoi familiari definiscono “inspiegabile”, dato che la ragazza non aveva litigato con nessuno e sembrava tranquilla.

Il terribile timore è che qualcuno abbia portato via Elena. In queste ore i sospetti si starebbero concentrando su suo ex ragazzo, un tipo particolarmente geloso che le aveva reso la vita difficile mettendo in atto un vero e proprio stalking. Il ragazzo, sentito già due volte dai Carabinieri, si è limitato a riferire che non la sentiva da giorni. In attesa di sviluppi positivi sul caso, al vaglio degli investigatori c’è anche l’ipotesi di una fuga in Romania.

