In provincia di palermo una ragazza scomparsa, Dora D’Asta, fa perdere le sue tracce dopo avere partecipato ad un party un spiaggia. Si indaga, con le indagini che vanno avanti da sabato 8 agosto 2020.

Non si sa che fine abbia fatto Dora D’Asta, la ragazza scomparsa a Bagheria, in provincia di Palermo, nel corso di questo fine settimana. Dora, 23 anni, era uscita di casa per prendere parte ad una festa organizzata in spiaggia, in località Trabia.

Da lì in avanti però ha fatto perdere le sue tracce, con la madre ed il padre disperati che hanno denunciato la sparizione della figlia alle forze dell’ordine. I carabinieri della locale caserma ora hanno aperto una inchiesta ufficiale su questo caso. Ed in diversi, tra parenti ed amici, hanno utilizzato i social network per rivolgere degli appelli volti a ritrovare la ragazza scomparsa a Bagheria.

Ragazza scomparsa Dora D’Asta, era uscita con una ragazza che la famiglia forse non conosceva

La giovane ha anche un fratello, Piero, ed un amico chiede a tutti di fornire immediata segnalazione a quest’ultimo o comunque alla famiglia qualora dovessero emergere delle notizie sulla sua sorte. Le autorità hanno appreso che Dora aveva lasciato casa sua accettando un passaggio da un’altra ragazza. Di questa persona però non è nota l’identità ed è possibile che la famiglia della giovane non la conoscesse. Al momento della sparizione Dora indossava un top nero con una scritta dorata e degli shorts di colore nero.

