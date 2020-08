Matera, tragedia di Ferragosto: morta a 17 anni cadendo da un muretto

Morta a 17 anni cadendo da un muretto: nella notte, tragedia di Ferragosto nei pressi di Irsina, in provincia di Matera.

Un dramma si è consumato nella notte di ieri, vigilia di Ferragosto, a Irsina, in provincia di Matera. Una ragazza di 17 anni è morta dopo una caduta accidentale da un muretto che costeggia una strada statale.

Ancora da chiarire la dinamica della tragedia, ma a quanto pare, la ragazza, insieme ad alcuni amici, aveva raggiunto la zona, che è molto frequentata dai suoi coetanei. Qui in molti si ritrovano, soprattutto in estate, per passare del tempo e sconfiggere la calura.

La tragedia di Irsina: morta a 17 anni nella notte di Ferragosto

Stando ai primi accertamenti, la ragazza è salita sul muretto, perdendo poi improvvisamente l’equilibrio. Così è precipitata nel vuoto, da un’altezza di circa sei metri. Il drammatico volo si è concluso su un letto di cemento e così per l’adolescente non c’è stato nulla da fare.

Immediata è partita la chiamata dei suoi amici al 118, ma quando mezzi e uomini del pronto intervento sono giunti sul posto, la 17enne era già morta. Il cadavere è stato quindi recuperato dai Vigili del fuoco. Si cerca di ricostruire cosa sia accaduto e il sostituto procuratore della Repubblica di Matera sta ascoltando gli amici della ragazza morta. Intanto, l’amministrazione comunale di Irsina ha lasciato intendere che nel giorno dei funerali in paese sarà lutto cittadino.