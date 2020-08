Incidente mortale all’alba di ferragosto, muore una donna a Venezia

Una donna ha perso la vita questa mattina all’alba, durante un incidente stradale. Le ricostruzioni sulle dinamiche dell’incidente sono ancora in corso.

Un tremendo incidente mortale ha sconvolto l’alba di ferragosto 2020 a Ca’ Noghera, Venezia. Durante le prime ore del mattino, verso le 06:50, un’automobile si è schiantati contro un furgone frigo: la donna a bordo dell’auto è morta, mentre il marito che viaggiava con lei e il ragazzo conducente del furgone sono rimasti solo feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente due ambulanze del SUEM 118, la polizia municipale e i Vigili del Fuoco. La dinamica dello scontro non è ancora chiara, e non sono state rese pubbliche le identità della vittima e dei due uomini.

Incidente a ferragosto, necessaria particolare attenzione

Purtroppo il giorno di ferragosto è spesso attraversato da numerose notizie di incidenti. Il caldo e l’abuso di cibo o alchool spesso causa confusione alla guida. Nonostante l’incidente di questa mattina (per il momento) non sia in nessun modo riconducibile ai festeggiamenti notturni, ricordiamo a tutti i lettori di fare particolare attenzione al proprio comportamento e a quello di chi ci circonda.

