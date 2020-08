Alex Zanardi, il nuovo messaggio del figlio Niccolò fa commuovere tutti. La foto inoltre fa stropicciare gli occhi per l’incredibile somiglianza tra figlio e padre.

Era diverso tempo che Niccolò Zanardi non pubblicava qualcosa sui social. La situazione di suo padre Alex è stazionaria da quel che si apprende ma rimane purtroppo gravissima.

In questa occasione il giovane Zanardi fa una dedica bellissima che ha fatto commuovere tutti.

La dedica di Niccolò in questo momento drammatico

Niccolò Zanardi non parla direttamente di suo padre né si rivolge a lui, ma ringrazia la fidanzata per essergli stato accanto in questo tragico periodo.

In molti nei commenti fanno notare tra l’altro una incredibile somiglianza tra padre e figlio che la scia davvero senza parole.

Non è la prima volta che il figlio del campione paralimpico parla in qualche modo della situazione che la sua famiglia sta vivendo, un dramma atroce che vede per l’ennesima volta colpito il povero Alex Zanardi, già vittima di un gravissimo incidente automobilistico nel quale perse entrambe le gambe.