Alberto Matano confessa: “Prevedo giornata impegnativa”, cosa gli succede. La verità nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Alberto Matano come sempre è seguitissimo sui social e in tutto quello che fa in attesa per molti spettatori di rivederlo sugli schermi televisivi.

Proprio ieri il giornalista e conduttore è stato protagonista di una discussa intervista concessa a Repubblica nella quale ha risposto per le rime alle accuse di maschilismo (e non solo) che gli rivolse Lorella Cuccarini.

Alberto Matano volta pagina, l’annuncio di oggi su Instagram

Oggi Matano volta pagina e lo fa con un nuovo post di Instagram nel quale spiega di prevedere una giornata difficile. Il conduttore Rai si trova in Sicilia e la difficoltà alla quella va incontro è qualcosa in realtà molto piacevole.

Infatti Matano scrive: “Oggi a colazione solo caffè, prevedo una giornata impegnativa qui in Sicilia sul fronte cibo… “arrusti e mancia” a go go e voi? Buon ferragosto!”.